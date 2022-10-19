Президент в очередной раз призвал украинцев к сознательному потреблению электроэнергии в пиковые часы.

Президент Украины Владимир Зеленский завтра проведет совещание по ситуации в энергетике.

Об этом он сообщил во время вечернего видеообращения.

По словам Зеленского, сейчас, как и в предыдущие дни, общая ситуация еще требует очень осознанного потребления электричества и ограничения использования в пиковые часы техники, которая потребляет много энергии.

Видео дня

"Чем сознательнее наше бытовое потребление электричества с 17-го по 23-й час, тем стабильнее будет наша энергосистема. Каждый и каждая, кто придерживается этого простого правила для пиковых часов, помогает всей стране", - подчеркнул он.

Президент призвал украинцев объяснять это родственникам, друзьям и соседям, чтобы "направить национальное единение к общему и очень нужному результату".

"Сегодня у меня было много совещаний и коммуникации по восстановлению инфраструктуры. Завтра запланировано еще одно общее совещание по ситуации в энергетике. Прорабатываем все возможные сценарии. И, конечно, все это сочетается с нашими мерами для усиления обороны против дронов", - добавил он.

Массированные обстрелы РФ критической инфраструктуры: детали

Как сообщал УНИАН, в течение последних недель российские оккупанты наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины. Из - за повреждений, которые возникли вследствие этого, власть призвала украинцев к сознательному потреблению электроэнергии в пиковые часы - с 17:00 до 23:00.

Ранее президент Зеленский сообщил, что с 10 октября 2022 года через российские удары по объектам критической инфраструктуры в Украине разрушена треть электростанций, что стало причиной масштабных отключений электроэнергии по всей стране.

"Еще один вид российских террористических атак: направленные на энергетическую и критическую инфраструктуру. С 10 октября 30% украинских электростанций было разрушено, что повлекло массовые отключения электроэнергии по всей стране", - отметил он.

Из-за разрушения критической инфраструктуры Украины в Польше ждут новую волну беженцев. Власти Польши прогнозируют приезд до 800 тысяч украинцев с приближением зимы. Там отметили, что недавние атаки россиян привели к разрушению тепловых электростанций и других объектов критической инфраструктуры, что приведет к проблемам с отоплением.