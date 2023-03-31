Оккупанты применили РСЗО типа "Смерч" во время обстрела сел Запорожского района.

Вследствие российских ударов двумя ракетами С-300 по Запорожью разрушен один из объектов инфраструктуры.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора. По данным следствия, сегодня войска страны-агрессора нанесли очередной удар по областному центру и пригороду. "В результате обстрела сел Запорожского района получили повреждения здание детского сада и дома местных жителей. В одном из них начался пожар. Предварительно, враг применил РСЗО типа "Смерч", - говорится в сообщении.

При этом в офисе генпрокурора добавили, что удары двумя ракетами С-300 по Запорожью повлекли разрушение одного из объектов инфраструктуры.

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При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Обстрелы Запорожья - последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Запорожской ОВА сообщили, что российские оккупанты ударили по Запорожью и пригороду из реактивной системы залпового огня. Отмечалось, что обошлось без пострадавших.

Впоследствии журналисты сообщили, что в городе повторно слышали взрывы во время новой воздушной тревоги.

Напомним, что 22 марта Россия выпустила шесть ракет по Запорожью, одна из них ударила между двумя жилыми домами, пострадали 34 человека, 29 пришлось госпитализировать.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские захватчики знали, куда направляют свои ракеты.

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