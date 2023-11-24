Забор вокруг коксохимического завода усеян российскими телами.

Авдеевка и в дальнейшем будет оставаться горячим участком фронта. Оккупационная армия начала третью волну механизированных, бронированных штурмов в районе города.

"Процесс атак противника на Авдеевку продолжается и после его потерь, давление противника не уменьшается. Враг пытается продвигаться в сторону Степного через железную дорогу. Было видео, как 47-я механизированная бригада с помощью БМП уничтожила противника. После этого враг начал двигаться на север в сторону керамика, пытаясь расширить фланговую зону за пределами железной дороги", - рассказал в эфире "Эспрессо" директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец

По его словам, самым сложным участком является промка между Авдеевкой и Ясиноватой. Там захватчики использовали военную хитрость - путем подкопа и подрыва вышли на поверхность.

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"Российские военные через этот подкоп вылезли на поверхность в пределах наших позиций, и закрепились, что частично повлияло на ситуацию в боевых действиях. Также враг пытается зайти в коксохим, но его там выбивают и уничтожают. Забор вокруг коксохима усеян русскими телами. Авдеевка и в дальнейшем будет оставаться горячим участком фронта", - подытожил Згурец.

Оборона Авдеевки - ситуация на фронте

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко прогнозировал, что российские оккупанты во время новой волны наступления хотят окружить город Авдеевка Донецкой области или осуществить маневры, которые позволят взять под огневой контроль трассу, являющуюся основной логистической артерией.

Из-за постоянных обстрелов Авдеевка становится похожей на Марьинку, заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

По словам экспертов, российские оккупационные войска пытаться оккупировать Авдеевку Донецкой области снова и снова, пока не достигнут цели. Им нужно показать успехи, чтобы Кремль мог их использовать во время президентской кампании перед выборами.

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