По словам военного, не существует никаких тайных приказов о выходе из города.

Боец ВСУ Евгений Иевлев с позывным "Шейх" заявил, что ситуация в городе Авдеевка Донецкой области довольно критическая. Однако Вооруженные Силы Украины не выходят из этого населенного пункта.

"Общаюсь с подразделением, которое почти два года защищает Авдеевку. Во-первых, не весь их состав, а частично вывели на ротацию, на доукомплектование. Во-вторых, это уже общеизвестный факт, что 3-ю штурмовую бригаду завели в Авдеевку. То есть никаких тайных приказов, конспирологических теорий, что всем дан приказ выйти из Авдеевки, такой информации нет. Если была бы такая информация, то никакое штурмовое подразделение туда не бросали бы", - пояснил военный в эфире "Эспрессо".

По словам "Шейха", он услышал от своих собратьев, что подразделения, которые стояли в Авдеевке, частично идут на ротацию, а остальные - остаются.

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"Но знаю со слов собратьев, которые работали в направлении БПЛА в одном из подразделений. Именно от них знаю, что частично подразделения идут на ротацию, но не весь состав. Это то, что можно сейчас сообщить", - подытожил он.

Оборона Авдеевки - последние новости

3-я отдельная штурмовая бригада (ОШБр), которую недавно отправили в Авдеевку, выполняет задачу удержать оборонительные позиции, сообщил спикер Александр Бородин. Военные говорят, что ситуация там хуже, чем была в Бахмуте.

Воины 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко также продолжают стоять в Авдеевке, несмотря на беспрецедентные удары врага.

Аналитики ISW считают, что в случае оккупации Авдеевки, россияне не смогут быстро продвинуться и захватить крупные населенные пункты к западу от города. Войска агрессора понесли очень большие потери и для захвата новых территорий, им нужен длительный период восстановления и отдыха.

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