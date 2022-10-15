В Польшу будут переброщены стратегические бомбардировщики, которые могут нанести ядерный удар, отметил эксперт.

Во время новых учений НАТО будет отрабатываться нанесение ядерных ударов с моря, суши и воздуха.

Ядерных взрывов не будет, рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире телемарафона.

Эксперт отметил, что в рамках учений в Польшу перебросят стратегические бомбардировщики B-52, которые, в частности, предназначены для нанесения ядерных ударов.

"…Соединенные Штаты включают в программу учений отработку нанесения ядерных ударов… ну, конечно же, испытаний не будет, и взрывов ядерных не будет, потому что НАТО соблюдает мораторий на ядерные взрывы, который существует в мире. Но сама программа учений предусматривает такой вариант. Причем в учениях примут участия все компоненты - и морской, и сухопутный, и воздушный", - заявил эксперт.

Учения НАТО 2022 - важные новости

17 октября 2022 года военно-воздушные силы всех стран НАТО начнут ежегодные учения по ядерному сдерживанию. Учения продлятся до 30 октября, во время них над северо-западной Европой будут задействованы десятки самолетов.

В НАТО утверждали, что учения являются "обычным регулярным мероприятием" и не связаны с какими-либо событиями, происходящими мире.

Ядерные угрозы России - это стоит знать

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию и утверждал, что его страна применит "все стредства", если будет угроза ее территориальной целостности.

Стоит отметить, что Кремль считает "своими" захваченные украинские территории, а Киев за них активно борется.

В украинской разведке полагают, что Россия способна применить оружие массового уничтожения. США уже пригрозили российской стороне "катастрофическими последствиями" в случае применения ядерного оружия.