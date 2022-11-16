Противники потеряли живую силу и технику, отметили в Военно-морских силах ВСУ.

Украинские морские пехотинцы за прошедшие сутки уничтожили более 10 оккупантов и БПЛА.

Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты Военно-морских силах Вооруженных сил Украины уничтожили 6 российских захватчиков и БМП, сообщается на Facebook-странице ВМС.

"За прошедшие сутки, 15 ноября, морские пехотинцы уничтожили 14 оккупантов и БПЛА", - говорится в сообщении.

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Окончательные потери врага уточняются.

Война в Украине - важнейшие новости

Утром 16 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки наши воины отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка, Новокалиново, Курдюмовка, Веселое, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Времевка и Новомихайловка Донецкой области.

По данным Генштаба, вчера украинские воины ликвидировали 630 российских оккупантов и 24 вражеские БМП. Всего с 24 февраля уничтожены около 82 тыс. 710 противников.

15 ноября офицер батальона "Свобода" 4-й бригады Нацгвардии Украины Андрей Ильенко поделился, что в Донецкой области по всей линии фронта идут очень тяжелые бои, и это единственное направление, на котором захватчики пытаются наступать.

Боец добавил, что враги пытаются атаковать наши позиции "в лоб" и поэтому несут огромные потери.

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