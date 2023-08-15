Ему было всего 26 лет.

Сегодня утром умер инспектор сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции №4 Пологовского РВП ГУНП в Запорожской области Алексей Лемешко.

Об этом речь идет в сообщении Нацполиции. Там уточнили, что 12 августа во время несения службы в городе Орехов полицейский получил тяжелые ранения в результате обстрела российской армией.

"Три дня подряд врачи неустанно боролись за его жизнь. Сегодня на рассвете его сердце перестало биться", - говорится в сообщении.

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"26-летний полицейский родом из Орехова. Четыре года жизни он посвятил службе в полиции. Отстаивал закон и правопорядок на территории своего региона, заботился о безопасности земляков. Его добросовестный труд непременно откликнется благодарностью граждан", - сообщили в Нацполиции.

У полицейского остались мать и старший брат.

Удар по Орехову 12 августа

В тот день утром российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой по Орехову Запорожской области. В результате удара погиб полицейский, 12 человек были ранены, среди которых четыре сотрудника полиции, которые несли службу в Орехове.

"Погибший - 31-летний капитан полиции. Сейчас врачи и парамедики полиции борются за жизни раненых. Несколько человек в тяжелом состоянии", - уточнили тогда в МВД. У полицейского остались жена и маленький ребенок.

Позже стало известно, что в результате удара также погиб гражданский человек.

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