Больше всего атак отбито на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Российские оккупанты продолжают попытки прорвать оборону Вооруженных сил Украины, в течение суток на фронте зафиксировано 67 боевых столкновений. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

В частности, на Северском и Слобожанском направлениях враг усиливает обстрелы пограничных пунктов Сумской, Харьковской и Черниговской областей из авиации и артиллерии.

На Лиманском направлении отражено 10 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Золотаревка Луганской области и Ямполовка, Терны, Роздоловка, Веселое Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону украинских войск.

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На Бахмутском направлении отражено 5 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении отражено 11 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Тоненькое, Первомайское, Нетайлово, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, где враг, при поддержке авиации, 18 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 5 раз, при поддержке авиации, атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток врагом осуществлено 3 атаки на позиции наших войск на левом берегу Днепра.

Удары ВСУ по оккупантам

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по складу боеприпасов противника.

В свою очередь враг нанес 2 ракетных и 54 авиационных удара, совершил 41 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронте - что известно

Российская армия за минувшие сутки несколько раз атаковала позиции украинских защитников в Запорожье и Херсонской области, но потеряв десятки солдат, вернулась на свои позиции. Во всех случаях враг действовал группами, количество каждого из которых - до отделения. Атаки происходили без поддержки бронетехники.

Ранее аналитики DeepState заявили, что российские захватчики продвинулись в районе населенных пунктов Вербово и Орловка. В то же время, по словам главы Объединенного координационного центра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, в районе Роботино на Запорожском направлении ситуация динамичная, но это нормальное развитие боевых событий. По ее словам, на таких открытых плоскостях, как этот регион, действительно линия соприкосновения достаточно подвижна. И изменение позиций может происходить даже в течение одних суток - на несколько десятков метров.

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