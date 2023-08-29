Российские оккупанты за сутки совершили почти 50 авиаударов, отметили в Генштабе ВСУ.

Война в Украине продолжается - за прошедшие сутки между украинскими воинами и российскими захватчиками было 32 боевых столкновения.

Генштаб Вооруженных сил Украины во вторник, 29 августа, в своей утренней сводке сообщил, что противники пытались наступать только на одном направлении - Марьинском. "...Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области", - отмечается в сообщении.

В Генштабе добавили, что противники на ряде направлений совершили восемь ракетных и 47 авиационных ударов, а также 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по населенным пунктам и позициям защитников Украины. Из-за вражеских ударов есть раненые и жертвы среди гражданских, а также подверглись разрушениям, в частности, школы и жилые дома.

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Кроме того, Генштаб отчитался о контрнаступлении ВСУ 2023 года. По его данным, наши бойцы продолжают двигаться вперед на Мелитопольском направлении, а также, в частности, закрепляются на тех рубежах, которых уже достигли.

Важные новости Украины - война продолжается

Вечером 28 августа Генштаб ВСУ сообщил, что наши бойцы продолжали сдерживать наступление врагов у Марьинки. По его данным, за сутки между нашими защитниками и оккупантами было 26 боев.

Впоследствии стало известно, что во время контрнаступательных действий украинские воины добились новых успехов. Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что ВСУ, предположительно, продвинулись вперед возле села Вербовое Запорожской области. Стоит отметить, что ранее было официально подтверждено освобождение села Роботино.

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