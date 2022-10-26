Противники понесли серьезные потери в районах двух населенных пунктов, отметили в Генштабе ВСУ.

В районах двух населенных пунктов в Луганской области на днях было уничтожено до 60 российских оккупантов, по меньшей мере 10 из которых - офицеры.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook по оперативной информации по состоянию на 18:00.

Отмечается, что, по уточненной информации, подтверждены результаты огневого поражения врага в течение последних дней.

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"Так, в районах населенных пунктов Коржовое и Николаевка Луганской области потери оккупантов составили до 60 человек погибшими, не менее 10 человек из них - офицеры", - говорится в сообщении.

Ситуация в Луганской области во время войны с Россией - важнейшие новости

Украинская армия в конце августа пошла в контрнаступление на разных направлениях.

5 октября глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил о начале освобождения от оккупантов Луганской области.

По состоянию на 9 октября стало известно, что ВСУ освободили семь населенных пунктов.

21 числа Гайдай рассказал, что в Луганской области самым горячим участком фронта остается территория вблизи города Сватово.

24 октября Генштаб ВСУ сообщил, что наши воины в Луганской области вытеснили противника из трех населенных пунктов.

Стоит отметить, что по состоянию на 26 число на украинской территории уже ликвидировали 68 900 оккупантов.

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