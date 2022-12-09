Обесточив город, захватчики обеспечивали энергоснабжение своих оккупационных органов, военных баз и складов с оружием и боеприпасами.

Служба безопасности Украины задержала "энергетика" российских оккупантов, который обесточил часть Донецкой области и направил электричество к базам врага.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ. Отмечается, что Служба разоблачила еще одного коллаборанта в результате стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Донецкой области. Приспешником врага оказался бывший работник местных электросетей, который после временной оккупации части региона поддержал захватчиков.

"За это его назначили руководителем "РЕС Краснолиманского района", которое подчинялось так называемому "министерству угля и энергетики" террористической организации "ДНР". Находясь на "должности", злоумышленник "отсоединил" районный центр от электропитания и перенаправил его на нужды оккупационных группировок РФ", - рассказали в СБУ.

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Чтобы набрать "штат" и провести технические мероприятия, он наладил сотрудничество с представителями "региональной энергоснабжающей компании" временно оккупированной Горловки.

"Обесточив город, рашисты обеспечивали энергоснабжение своих оккупационных органов, военных баз и складов с оружием и боеприпасами", - говорится в сообщении.

После освобождения Лимана злоумышленник пытался бежать из города, однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили и задержали его.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Что происходит в Донецкой области

В британской разведке считают, что российские захватнические войска вряд ли способны захватить всю территорию области.

По словам фицера батальона "Свобода" НГУ Андрея Ильенко, Россия бросила на Бахмутское направление все свои боеспособные части.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщал, что ситуация на всей линии фронта находится в фазе оперативно-тактического давления российских войск.

7 декабря оккупанты обстреляли из РСЗО Курахово. Известно, что в результате атаки погибли 10 мирных людей.

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