Опасения захватчиков связаны, в том числе, с большими потерями российских сил на этом направлении.

Попавший в плен 41-летний петербуржец Владимир Жданов, дважды судимый за кражу и впоследствии завербованный в ЧВК "Вагнера" во время отбывания наказания, рассказал, чем запугивают наемников.

"Первая четверка шла, вторая четверка шла за мной. Начался обстрел, но назад нам идти тоже варианта не было. Потому что сказали, что если тут справляться не будете, поедете на Авдеевку. А на Авдеевке я не знаю, я там не был… Но почему-то все очень боятся ее", – сказал пленный оккупант в интервью Владимиру Золкину.

Жданов подтвердил, что опасения захватчиков связаны, в том числе, с большими потерями российских сил на этом направлении.

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Ситуация в Авдеевке - актуальное

Авдеевское направление в Донецкой области остается одним из самых горячий в течение последних недель.

Российские оккупанты ведут тут безуспешные наступательные действия и обстреливают близлежащие к Авдеевке населенные пункты, нанося десятки атак.

Как сообщал Генштаб, за последние сутки на Авдеевском направлении наступательные действия россияне вели в районах Новокалинового и обстреливали Степное, Авдеевку, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

Как констатировали в американском Институте изучения войны, российские войска продолжают наземные атаки вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк, однако наступательные действия возле самой Авдеевки были безуспешными.

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