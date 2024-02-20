На части Донбасса россияне, в частности, используют химоружие, поделился "Абдулла".

Битва за Авдеевку была "адской", но и на самом Авдеевском направлении сейчас ситуация очень "горячая". Командир подразделения Terra в 3-й отдельной штурмовой бригаде Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Николай Волохов (позывной "Абдулла") заявил, что это направление - самая "горячая точка" в мире.

Российские захватчики на Авдеевском направлении пускают в ход, в частности, пехоту, ракеты, авиацию и химоружие, враги фактически никогда не заканчивают штурмы, рассказал воин в эфире телемарафона. По его словам, эффективность действий противника достаточно ограниченная.

"Насколько здесь сложно? Давайте в сравнении: в свое время я думал, что Бахмутское направление, которое является сверхсложным - это самое сложное место российско-украинской войны, но когда я приехал сюда - эта планка повысилась", - заявил командир из 3-й ОШБ. По его мнению, Авдеевское направление является "самой горячей точкой в мире".

Видео дня

Американский Институт изучения войны (ISW) показал свежую карту боевых действия в Украине, на которой, в частности, есть Авдеевка.

Утром 20 февраля Генштаб ВСУ в своей сводке отмечал, что на протяжении суток наши защитники на Авдеевском направлении отразили девять вражеских атак возле ряда населенных пунктов, в том числе Невельского, Первомайского и Северного.

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Враги еще осенью 2023 года начали активно пытаться окружить Авдеевку и вытеснить из города украинские силы. Противнику удалось достичь "успеха" в начале 2024-го после огромных потерь в результате "мясных штурмов" и на фоне того, что Силы обороны Украины имели снарядный голод.

16 февраля появилась информация, что РФ отправила на штурм города даже те резервы, которые были сосредоточены на других участках фронта. 17 числа стало известно, что украинская сторона вывела своих воинов из Авдеевки, чтобы избежать потерь.

Сообщалось, что в результате потери врага в боях за Авдеевку составили 47 тысяч оккупантов, среди них безвозвратные - 16-17 тыс. Стоит отметить, что общие потери РФ на 20 февраля 2024 года составляют приблизительно 404 950 противников.

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