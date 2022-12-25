Враг снова ударил по мирному городу.

Российские захватчики выпустили по Краматорску три ракеты. Уже известно, что рашисты попали по промышленной зоне.

О вражеских "прилетах" на своей странице в Facebook сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко. Он призвал жителей города позаботиться о своей безопасности.

"Падлы вновь обстреляли Краматорск. Три ракеты ударили по промышленной зоне города. По предварительной информации, без жертв", - написал Гончаренко.

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В то же время он сообщил местным жителям, что опасность не миновала. Именно поэтому Гончаренко призвал горожан находиться в укрытиях.

Обстрелы Краматорска

Как сообщал УНИАН, оккупанты регулярно обстреливают промзону в Краматорске. 13 декабря рашисты ударили по городу и попали в здание высшего учебного заведения. Вместо стены вуза осталась огромная дыра.

Еще одна атака на город произошла 23 декабря. Из-за ракетного удара по Краматорску повреждены 12 многоквартирных домов. Также вражеские ракеты повредили два учреждения образования.

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