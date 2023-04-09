Было слышно шесть громких взрывов.

Сегодня, 9 апреля, когда верующие восточного обряда отмечают Вербное воскресенье, во временно оккупированном российскими захватчиками городе Токмак Запорожской области прогремели взрывы.

"6 громких взрывов в районе временно оккупированного Токмака", - написал городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram и добавил, что это "наша верба" врага бьет.

Накануне Федоров также информировал, что в течение последних двух недель на Запорожском направлении наблюдается интенсификация взрывов на вражеских военных базах. В частности, было уничтожено более 15 пунктов расположения оккупантов, из которых 7 в Мелитополе, другие – вблизи Токмака, в Федоровке, Веселом, Мирном, Молочанске.

Видео дня

Ситуация в Токмаке

Российские захватчики продолжают в оккупированном Токмаке в Запорожской области принудительную паспортизацию. В частности, накануне на вражеских блокпостах прекратили пропуск местных жителей, не получивших паспорта РФ.

В марте в Токмаке захватчики начали угрожать людям, отказавшихся от получения российских паспортов, депортацией их детей в Россию.

В феврале российские оккупанты начали принудительно выселять мирных жителей Токмака из их жилья и заселять туда местных коллаборантов.

Вас также могут заинтересовать новости: