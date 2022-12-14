Маляр отметила, что мобилизация будет зависеть от потребностей войны.

В Минобороны Украины рассказали о новой волне мобилизации. Она будет зависеть от ситуации на фронте, заявила в эфире "1+1" замминистра обороны Анна Маляр.

"Эти вещи сложно прогнозировать, потому что мобилизация зависит от потребностей войны. И, кроме того, есть потери и потребность в восстановлении. Даже те люди, которые сейчас воюют, живы-здоровы, нуждаются в замене... Не нужно из этого делать страшные прогнозы", – добавила Маляр.

То есть новая волна мобилизации в Украине будет зависеть от необходимости:

восполнения потерь в Вооруженных силах Украины;

восстановления раненых военных;

замены воюющих с начала полномасштабной войны.

Мобилизация в Украине

24 февраля в Украине началась полномасштабная война с Российской Федерацией. В тот же день в стране объявили мобилизацию.

В Минобороны рассказали, что мобилизация в Украине продлится столько, сколько необходимо, чтобы доукомлектовать все необходимые подразделения.

Сейчас военнообязанные в Украине имеют законную возможность отказаться от получения повестки. О каких случаях идет речь, узнавайте по линку.

6 декабря в Министерстве внутренних дел сделали важное заявление по призыву и мобилизации. Так, пока что нет необходимости вручать гражданам повестки на блокпостах.

Недавно Зеленский ответил на петицию, о демобилизации мобилизованных украинских военных, отслуживших один год, по их желанию.

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