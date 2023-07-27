Силы противовоздушной обороны за ночь 27 июля уничтожили восемь иранских дронов-камикадзе. Кроме беспилотников, россияне били по спящим городам Украины ракетами "Калибр".
"Ночью 27 июля 2023 русская атаковала с юго-восточного направления ударными БпЛА и крылатыми ракетами. Всего зафиксировано два пуска КР "Калибр" с подлодки в Акватории Черного моря и восьми иранских дронов-камикадзе Shahed-136/131 по направлению Приморско-Ахтарск", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ в Telehgram.
Отмечается, что "Калибры" атаковали портовую инфраструктуру Одесской области, в результате чего есть повреждения и пострадавшие.
При этом все восемь дронов уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в пределах Хмельницкой, Днепропетровской и Донецкой областей.
Атака России в ночь на 27 июля 2023 - что известно
Россияне поздно вечером 26 июля ударили по Украине ракетами "Кинжал", "Калибр" и Х-101/Х-555. В Воздушных силах сообщили, что силы ПВО 36 ракет, а еще примерно четыре ракеты "Кинжал" летели в направлении Хмельницкой области.
В ночь на 27 июля в южных регионах Украины объявляли воздушную тревогу. Оккупанты ударили ракетами "Калибр" по админзданиям порта Одессы, в результате чего погиб сотрудник, а также повреждено производственное оборудование одного из грузовых терминалов.