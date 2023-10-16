Спикера Южного оперативного командования ВСУ отметила, что защитники работали в сложных погодных условиях.

Армия Российской Федерации в ночь на 16 октября била дронами и ракетами по центральным и юго-восточным регионам Украины после длительной паузы. Силам противовоздушной обороны было сложно работать из-за погодных условий.

По словам спикера Южного оперативного командования ВСУ Наталии Гуменюк, воздушные цели двигались по сложной траектории. Оккупанты запускали иранские дроны-камикадзе по разным направлениям.

Отмечается, что эти ухищрения были для того, чтобы "Шахеды" обошли системы ПВО. При этом погода мешала работе сил ПВО – шторм и сильный порывистый ветер.

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"Вместе с тем, говорить о новой тактике рано. Они продолжают маневровую тактику. То, что они уже применяли", - объяснила Гуменюк в эфире национального телемарафона.

Атака на Украину в ночь на 16 октября 2023 - главные новости

В ночь на понедельник, 16 октября, российские оккупационные войска выпустили в сторону Украины ракеты и запустили дроны.

Командование Воздушных Сил ВСУ предупредило о ракетной опасности для Черниговской, Сумской и Полтавской областей. Уже в 00:26 стало известно об одной ракете на Сумщине, курс на запад, и одной - на Полтавщине, в сторону Миргорода.

Позже начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что ночью враг атаковал Полтавщину ракетами и БПЛА, в результате чего в Миргородском районе были слышны звуки взрывов. По предварительной информации пострадало три человека, среди них один десятилетний ребенок. Все доставлены в больницу.

При этом в Хмельницкой ОВА сообщили, что враг атаковал область "шахедами".

В свою очередь Воздушные силы ВСУ сообщили, что всего зафиксировано применение одной баллистической ракеты "Искандер М", пяти управляемых авиационных ракет Х-59 и 12 ударных БпЛА типа"Shahed-136/131".

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 11" Shahed - 136/131".

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