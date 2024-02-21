Враг запустил 19 дронов и шесть разных ракет.

В ночь на 21 февраля российские оккупационные войска атаковали территорию Украины дронами и ракетами.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, из Ростовской области враг запускал зенитную управляемую ракету С-300 и четыре крылатые ракеты Х-22, из Белгородской-Х-59, а из Приморско-Ахтарска - 19 ударных беспилотников типа "Shahed".

"В результате боевой работы уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59 На Полтавщине и 13 из 19-ти "шахедов" в пределах Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей. Часть из шести не пораженных вражеских БпЛА - не достигла своих целей", - рассказали в ведомстве.

Видео дня

Для отражения атаки привлекли зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

Атаки на Украину

Руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк предупредила о риске, что Россия готовится к новой массированной атаки по Украине.

В Воздушных силах ВСУ рассказывали, что Россия проводит модернизацию ударных беспилотников и продолжает наращивать их производство. Остановить это могут западные санкции.

Эксперты заявляются, что эффективность украинской ПВО в последнее время снизилась - за последние недели доля уничтоженных "Шахедов" упала на 33%.

Вас также могут заинтересовать новости: