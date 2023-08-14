Сегодня над Одессой силами ПВО перехвачено 8 "Калибров" и полтора десятка "Шахедов".

Целью ночной атаки россиян по Одессе, вероятно, была попытка уничтожить портовую инфраструктуру, чтобы сделать невозможным экспорт украинского зерна. Такое мнение высказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

"Внимание врага, как государства-террориста, оно привлечено, как говорят военные, в первую очередь к гражданским объектам, объектам инфраструктуры. Не исключаем также, что враг пытался атаковать портовую инфраструктуру, потому что мы видим, что все усилия Кремля [направлены] на то, чтобы заставить мир работать, по крайней мере в отношении зерновой инициативы, на условиях России, выполнить ультиматум Кремля", – считает спикер.

В этом контексте Братчук напомнил, что накануне россияне устроили провокацию в отношении турецкого сухогруза. По его мнению, этим Россия пыталась показать, что иностранным судам не стоит заходить в Черное море, потому что они будут атакованы россиянами.

Ночная атака россиян по Одессе

Этой ночью враг совершил комбинированную воздушную атаку по Одессе. По текущим данным, силами ПВО было сбито 8 "Калибров" и 15 ударных дронов "Шахед". Сейчас известно, что это все запущенные ракеты и дроны.

Однако из-за падения обломков в центре Одессы было повреждено общежитие одного из учебных заведений и супермаркет, вспыхнул масштабный пожар. Также взрывной волной в нескольких зданиях повреждены окна и балконы, разбиты припаркованные рядом машины.

Предварительно известно о трех пострадавших - сотрудниках супермаркета.

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