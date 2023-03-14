Представители Украины и Нидерландов обсудили в Одессе возможности береговой охраны для обеспечения свободного моря.

Нидерланды продолжат оказывать Украине военную помощь до победы над российскими оккупантами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила в Одессе во время совместного брифинга со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым.

"Мы не можем позволить РФ выйти невредимой из этой несправедливой жестокой войны... вы не одни, мы стоим вместе с Украиной, и мы продолжаем военную поддержку, чтобы убедиться, что Россия не выиграет эту войну. Именно поэтому Нидерланды отправляют такие возможности, как противовоздушная оборона, делают вклад в системы Patriot, танки, гаубицы...", - сказала она.

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Министр обороны также отметила, что Нидерланды продолжат оказывать Украине различную помощь, в частности, мосты и переправы "М-3".

"Сегодня мы обсудили возможности береговой охраны для того, чтобы Украина имела свободное и открытое море для того, чтобы была судоходным государством. Мы говорили о защите "зерновой инициативы" и о долгосрочной перспективе...", - сказала Оллонгрен.

Она также подчеркнула, что Нидерланды понимают экономическое значение гаваней Одессы в экспорте продуктов питания, торговле и тому подобное.

Как отметил Резников, визит Оллонгрен был заведомо организован именно на юге Украины, потому что это – выход к морю. Министр обороны Нидерландов за два дня побывала в Николаеве и Одесской области.

По словам Резникова, после победы над РФ Украине понадобятся определенные усилия, ресурсы, чтобы обеспечить свободное судоходство в Черном и Азовском морях. В этом контексте опыт Нидерландов, как морской державы, является очень ценным, сказал министр обороны Украины.

Война в Украине - помощь Нидерландов

Нидерланды с первых дней полномасштабной войны в Украине присылают помощь. Сначала это было легкое пехотное вооружение, а позже они начали поставлять и тяжелую боевую технику.

Как сообщал УНИАН, в этом году правительство Нидерландов запланировало потратить на помощь Украине 2,5 млрд евро.

В 2025 году Нидерланды предоставят Украине два минных тральщика.

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