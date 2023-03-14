Нидерланды продолжат оказывать Украине военную помощь до победы над российскими оккупантами.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила в Одессе во время совместного брифинга со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым.
"Мы не можем позволить РФ выйти невредимой из этой несправедливой жестокой войны... вы не одни, мы стоим вместе с Украиной, и мы продолжаем военную поддержку, чтобы убедиться, что Россия не выиграет эту войну. Именно поэтому Нидерланды отправляют такие возможности, как противовоздушная оборона, делают вклад в системы Patriot, танки, гаубицы...", - сказала она.
Министр обороны также отметила, что Нидерланды продолжат оказывать Украине различную помощь, в частности, мосты и переправы "М-3".
"Сегодня мы обсудили возможности береговой охраны для того, чтобы Украина имела свободное и открытое море для того, чтобы была судоходным государством. Мы говорили о защите "зерновой инициативы" и о долгосрочной перспективе...", - сказала Оллонгрен.
Она также подчеркнула, что Нидерланды понимают экономическое значение гаваней Одессы в экспорте продуктов питания, торговле и тому подобное.
Как отметил Резников, визит Оллонгрен был заведомо организован именно на юге Украины, потому что это – выход к морю. Министр обороны Нидерландов за два дня побывала в Николаеве и Одесской области.
По словам Резникова, после победы над РФ Украине понадобятся определенные усилия, ресурсы, чтобы обеспечить свободное судоходство в Черном и Азовском морях. В этом контексте опыт Нидерландов, как морской державы, является очень ценным, сказал министр обороны Украины.
Война в Украине - помощь Нидерландов
Нидерланды с первых дней полномасштабной войны в Украине присылают помощь. Сначала это было легкое пехотное вооружение, а позже они начали поставлять и тяжелую боевую технику.
Как сообщал УНИАН, в этом году правительство Нидерландов запланировало потратить на помощь Украине 2,5 млрд евро.
В 2025 году Нидерланды предоставят Украине два минных тральщика.