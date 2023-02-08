Президент Украины во время выступления в Лондоне поблагодарил Бориса Джонсона, напомнив, что тот продемонстрировал "мудрость и характер" в начале полномасштабной войны.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подчеркнул необходимость отправки западных истребителей украинской армии.

Джонсон в Twitter сделал сообщение, которое является комментарием выступления Владимира Зеленского в парламенте Британии. Он заявил, что "мощный и страстный призыв" Зеленского должен быть услышан.

"Нечего терять и можно получить все, отправив самолеты прямо сейчас", – подчеркнул Джонсон.

Зеленский во время выступления в Лондоне также поблагодарил Джонсона, напомнив, что тот продемонстрировал "мудрость и характер" в начале полномасштабной войны.

Истребители для Украины - позиция Британии

Великобритания хочет как можно скорее начать подготовку украинских пилотов-истребителей, заявил пресс-секретарь премьер-министра Риши Сунака.

Зеленский в парламенте Британии подарил депутатам шлем украинского пилота с подписью: "У нас есть свобода - дайте нам, пожалуйста, крылья, чтобы ее защитить".

Ожидается, что Сунак скоро объявит о расширенной программе подготовки украинских пилотов истребителей и морских пехотинцев, а также о поставках Киеву дальнобойного оружия.

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