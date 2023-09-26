По ее словам, в России она оставила имущество и животных, забрала детей и отправилась через две страны в Украину.

Россиянка впервые за время полномасштабного вторжения России приехала за своим пленным мужем-оккупантом Евгением Глоточным. Женщина приехала из Красноярска с двумя дочерьми.

Соответствующее видео обнародовал журналист Владимир Золкин, который общается с пленными. Россиянка уверяет, что не поддерживает войну, но оккупант неоднозначно отреагировал на ее приезд.

Россиянка Ирина несколько недель ждала визу, а потом несколько суток добиралась в Украину через Турцию. Во время выезда женщину дополнительно проверяли и опрашивали даже детей. Из Турции женщина с детьми улетела в Молдову, а затем попала в Украину.

Видео дня

Женщина отметила, что ее приезд в Украину имеет цель - она хочет таким образом донести россиянам, что они живут во лжи последние более полутора лет.

"Когда я все осознала, я не смогла оставаться в России, поэтому я здесь, чтобы донести хоть какую-то информацию до жителей России, которым не все равно на войну и которые как-то могут повлиять на прекращение войны. Я приехала с двумя дочками - 7 и 10 лет. Оставила недвижимость, животных", - рассказала женщина.

Муж Ирины - Ковтков Евгений - "мобик", которому вручили повестку 29 сентября прошлого года. 7 июля этого года Ковтков попал в плен. Его взяла 3-я отдельная штурмовая бригада.

Во время интервью Ирина заявила, что лично с Путиным не знакома, но считает его убийцей.

"Я просто считаю Путина убийцей... Это человек с большими амбициями, который, наверное, захотел вписать себя в историю, поиграть в войну, завоевать территории, хотя зачем они нам", - сказала она.

Сам оккупант был ошеломлен, когда встретился с женой. Он опустил голову и молча слушал, как она рассказывала о реалиях жизни семей пленных.

"Зачем, бл*дь? Зачем ты приехала", - сказал оккупант, очевидно, не обрадовавшись встрече.

Женщина отметила, что пленные никому не нужны, а их родственники прогоняют из всех инстанций.

Несмотря на шок, оккупант заявил, что все-таки хочет идти на обмен и возвращаться в Россию, где живут родители.

Русские в плену

Ранее глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что из тех российских военных, которые попадают в плен, около 20% – сдаются добровольно.

Представитель координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко рассказал, как живется российским военнослужащим в украинском плену, где к ним относятся в соответствии с нормами Женевской конвенции, хорошо кормят и организуют досуг.

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