Захватчики говорят, что с ними обращаются хорошо, оказывая необходимую медицинскую помощь раненым.

Бойцы 1-го и 2-го батальонов 12-й бригады "Азов" во время штурмов вражеских позиций взяли в плен четырех оккупантов. Среди пленных командир отделения 228-го мотострелкового полка, рядовые состава, а также представители подразделения "Шторм-Z"

Как сообщает "Азов" в Telegram, раненым военнопленным оказали необходимую медицинскую помощь, обеспечили надлежащие условия содержания и передали в обменный фонд.

"12-я бригада специального назначения НГУ "Азов" призывает военнослужащих РФ сдаваться в плен для сохранения собственной жизни и возможности попасть к своим родным", - говорится в сообщении.

Видео дня

На видео оккупанты подтверждают, что с ними обращаются согласно Женевским конвенциям, оказывая необходимую медицинскую помощь.

Русские в плену

Ранее глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что из тех российских военных, которые попадают в плен, около 20% – сдаются добровольно.

Представитель координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко рассказал, как живется российским военнослужащим в украинском плену, где к ним относятся в соответствии с нормами Женевской конвенции, хорошо кормят и организуют досуг.

Недавно россиянка впервые за время полномасштабного вторжения России приехала за своим пленным мужем-оккупантом Евгением Ковтковым. Женщина приехала из Красноярска с двумя дочерьми.

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