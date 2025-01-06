Сейчас информации из открытых источников недостаточно, считает эксперт.

Передовые части украинской армии достигли определенных тактических успехов во время наступления в Курской области.

Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV.

"Уверенность в том, что такие тактические успехи были, придает вчерашнее обращение [командира спецотряда "Ахмат"] Апти Алаудинова. Он сказал, что все отбили и главную роль в этом сыграли бойцы "Ахмата". Когда такое Алаудинов говорит, то это означает, что все ровно наоборот произошло. Но на сегодняшнее утро сказать, что эти продвижения были значительными на мой взгляд пока нельзя", - сказал Попович.

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В то же время он добавил, что сейчас в открытых источниках мало информации, поэтому анализировать ситуацию на этом участке довольно сложно.

"Вполне возможно, что правы и российские источники, которые говорят, что это может быть отвлекающий маневр, а основной удар будет наноситься в другом месте. Кроме того, надо понимать, что россияне пытались осуществлять встречные меры и также пытались наступать в немного других местах Курской области", - добавил Попович.

По словам обозревателя, если Украина и имела определенные успехи, то они являются тактическими. А стратегическая цель этой операции пока непонятна.

"Есть определенные продвижения. Но сказать какая цель этого наступления, какие его дальнейшие перспективы... Говорили, что это может быть даже Курская АЭС. Есть мнение, что идет наступление вдоль трассы - федеральной в Курской области. Если посмотреть на карту, то эти населенные пункты, которые звучат в сводках российской стороны, они свидетельствуют, что есть близость к определенным трассам. Но сказать, что это наступление украинской армии имеет какие-то глубокие цели - на сегодня нельзя", - отметил Попович.

Ситуация в Курской области: что известно

Ранее УНИАН писал, что Силы обороны начали новую наступательную кампанию в Курской области. По информации главы ЦПД Андрея Коваленко, для врага эта операция оказалась "полной неожиданностью".

По мнению журналистов CNN, Украина могла начать новое наступление на Курщине для того, чтобы усилить свои позиции во время переговоров с Россией. Они также цитируют одного из российских военных, который сообщил о мощной работе РЭБов со стороны Украины.

Между тем DeepState сообщает, что параллельно с Украиной, наступательные действия в Курской области проводит и Россия. Отмечается, что РФ пытается штурмовать три населенных пункта на этом направлении.

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