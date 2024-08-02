В штурмах участвуют оккупанты, которые получили не более 7 суток на подготовку, отметил боец.

Российские войска перенесли основные усилия на штурмы смежных позиций украинских подразделений. В частности, они наступают на Макеевку Донецкой области - позиции Третьей отдельной штурмовой бригады, а также штурмуют левый фланг украинской обороны (позиции другой бригады), имея там достаточно существенный успех. Об этом рассказал командир 1 штурмового батальона (3 ОШБр) Владимир Фокин.

"Враг продвигается вглубь нашей обороны по левому флангу. Поэтому я считаю, что частично силы и средства были переброшены туда, где врагу удается больше. Точно знаю, что у нас на флангах идут ожесточенные бои за Макеевку, которая находится на правом фланге и за другие населенные пункты по левому флангу бригады… Для того, чтобы расширять свой плацдарм, расширять свой успех враг также проводит штурмы против нашего подразделения, но у нас он пока успеха не имел", - отметил он.

По словам бойца, в штурмах позиций их бригады участвуют оккупанты, которые получили не более 7 суток на подготовку:

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"Еще в начале года здесь воевали люди, которые проходили месяц подготовки в РФ в своих воинских частях, потом еще 2-3 недели подготовки где-то возле Ростова и потом еще минимум две недели они готовились в лагерях на оккупированных территориях Украины, и только потом они принимали участие в штурмовых действиях. Сейчас участие в штурмах принимают те, которые не проходят никакой подготовки. Это максимум 5-7 суток подготовка на территории РФ, и их сразу отправляют на штурм".

Война в Украине - актуальное

Напомним, как рассказал соучредитель и аналитик проекта DeepState Руслан Микула, ситуация на Покровском направлении фронта сейчас самая тяжелая, поскольку Украина теряет территории, а россияне перебрасывают на этот участок все новые силы:

"Сейчас на Покровское направление идет переброска новых бригад РФ. Например, одна из вражеских бригад, которая ранее была зафиксирована как разбитая в районе Крынок, была восстановлена в районе Джанкоя и сейчас находится в районе Бердичей, западнее Авдеевки".

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