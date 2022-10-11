Руководство Беларуси продолжает предоставлять свое воздушное пространство и аэродромную сеть для нанесения авиаударов по территории Украины.

Признаков формирования наступательных группировок на территории Беларуси и передвижения войск на границе с Украиной не наблюдается, при этом руководство Беларуси продолжает оказывать поддержку РФ в войне против Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. По имеющейся информации, руководство Республики Беларусь продолжает оказывать поддержку Российской Федерации в войне против Украины, предоставляя РФ возможности использовать воздушное пространство и аэродромную сеть для нанесения авиаударов по территории Украины. На указанных направлениях подразделения Сил обороны Украины контролируют ситуацию, признаков формирования наступательных группировок на территории Республики Беларусь и передвижения войск, по состоянию на 06.00 11 октября текущего года, не наблюдается", - говорится в сообщении.

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Тем временем на Северском направлении враг стрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Янжулевка, Тимоновичи, Михальчина Слобода Черниговской области и Белополье и Мирополье Сумской области, а на Слобожанском направлении – из артиллерии и танков в районах населенных пунктов Ивашки, Стрелечье, Гуровка, Каменка, Двуречная, Стельмаховка, Борщевая, Сотницкий Казачок, Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Ольховатка и Чугуновка.

Участие Беларуси в войне против Украины

С начала полномасштабного вторжения Россия использует Беларусь как плацдарм для авиаударов по Украине.

Несмотря на недавние заявления Лукашенко о том, что в Беларуси не будет проводиться мобилизация, вероятность возможного нападения со стороны Беларуси постоянно обсуждается.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО считают, что Лукашенко находится перед выбором: либо входить в конфронтацию с российским диктатором Путиным, либо отправить на войну белорусскую армию. В ЦПД считают, что вероятность последнего сценария достаточно высока.

10 октября Лукашенко заявил, что договорился с Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск.

В Офисе президента Украины задались вопросом, готовы ли в Беларуси к последствиям собственных решений.

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