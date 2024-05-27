Также он проанализировал, имеет ли РФ стратегические резервы для переброски на Харьковщину.

Россияне уже задействовали почти все имеющиеся стратегические резервы во время наступления на севере Харьковской области, поэтому сейчас пытаются "создавать иллюзию иррациональности действий", чтобы помешать возможности оценить их настоящий потенциал, планы и главную задачу.

Об этом рассказал военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире телемарафона, анализируя возможности оккупантов перебросить резервы на Харьковщину, а также попробовать наступать на Сумщине или Черниговщине.

Он отметил, что россияне уже пытались перебрасывать дополнительные силы с Купянского направления и Херсона на север Харьковской области, поскольку надеялись, что досрочное наступление даст результат. Однако их остановили на тех линиях боестолкновения, где бои шли еще в первые дни.

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"Максимальная глубина, где врагу удалось пройти, 8 километров, а 10 км - это можно говорить о глубине, но уже зоны ведения боевых действий, с учетом глубины обороны наших войск", - акцентировал Тимочко.

Россияне постоянно осуществляют перемещение войск, но связано это с тем, что все стратегические резервы, которые они могли задействовать, уже задействованы. "Переброска войск или дополнительных сил происходит уже в рамках имеющихся войск, которые находятся на территории оккупированной Украины, с целью усиления войск на более горячих направлениях. А также с целью создания иллюзии непрерывного наступления или неисчерпаемых резервов", - подчеркнул военнослужащий.

Сейчас основной задачей России является создание иллюзии иррациональности действий, чтобы Украине было трудно прогнозировать и оценивать их потенциал. "Даже малыми силами они могут пробовать наступать на Сумщине или на других направлениях. Для них потеря нескольких тысяч человек на конкретно взятых направлениях абсолютно ничего не значит", - отметил Тимочко.

Кроме того, разведкой боем россияне пытаются вычислить мощности украинских сил на конкретных направлениях, их способность реагировать и задействовать дополнительные средства и ресурсы. Также они хотят более детально изучить основные и дополнительные пути снабжения ВСУ.

Россияне пытаются информационно усилить попытку прорыва украинских границ, чтобы создать иллюзию, что каждое направление, где они работают даже несколькими сотнями или тысячами людей, воспринималось как основное.

"Хотя все мы знаем и понимаем, что основная задача - это дооккупация (полная оккупация - УНИАН) Донецкой и Луганской областей. А также захват тех территорий, которые Россия оккупировала, но вынуждена была отступить перед нашими войсками", - акцентировал военнослужащий.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск отметил, что потенциальная угроза от врага существует по всей протяженности украинских границ, а также на линии фронта, где россияне даже не ведут активные боевые действия.

"Мы имеем 2,5 тыс. км. общих границ и линии фронта, вместе. А бои ведутся только на 1,5 тыс. км, активные линейные бои. На том отрезке в тысячу километров, где мы граничим с Беларусью и Россией, непрерывно происходят бои между диверсионными и разведывательными группами, а также артиллерийские дуэли. Просто масштабных линейных боев по всей линии границ у нас нет. Хотя угрозы и потенциал может возникнуть где угодно",- резюмировал Тимочко.

Ситуация на фронте: последние новости

Ранее в ОСУВ "Хортица" рассказали, что украинские защитники остановили россиян на севере от Харькова, на части территории области они продолжают выбивать оккупантов с позиций.

Захватчики пытаются прорвать нашу линию обороны и атакуют Волчанск. Также продолжаются бои вблизи Липцов, в районе Ивановского, Белогоровки и на подступах к Часовому Яру.

По оценке британской разведки, войска РФ не достигли заявленной Путиным цели по созданию "буферной зоны" на севере Харьковщины.

Известно, что РФ накапливает резервы для нового наступления на Харьковскую область. По словам президента Украины Владимира Зеленского, российские оккупанты могут попытаться наступать за 90 км от Харькова.

Кроме того, не исключено российское наступление на Сумщине. В ГПСУ говорят, что сложностей добавляет большая протяженность украинско-российской границы.

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