Наглядные сравнения дают понять, почему Украине действительно очень нужны современные самолеты.

Украинская боевая авиация сегодня радикально уступает в боевом потенциале российской. Исправить ситуацию смогут только поставки западных самолетов. Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Простыми словами, наш МиГ-29 против российского самолета Су-30, который модернизирован от Су-27, – это то же самое, что вы будете сидеть в окопе с пистолетом Макарова, а они – с автоматом или с пулеметом в 200 метрах. Вот это собственно, если сравнить так приблизительно по технологиям. И плюс: у них еще три пулемета, а у вас – один пистолет", – пояснил спикер.

По его словам, сейчас украинские пилоты "выдавливают" из имеющейся техники всё возможное, но нужны более современные самолеты.

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"Именно поэтому нам нужны самолеты, такие как F-16, которые прошли этапы глубокой модернизации, которые могут на уровне противостоять врагу в воздухе и наносить высокоточные дальнобойные удары", – отметил Игнат.

Вопрос поставки истребителей в Украину

По словам министра обороны Алексея Резникова, чтобы начать масштабное контрнаступление, украинской армии нужны современные истребители – F-16, Gripen или Tornado. Причем модель неважна, главное – современная начинка.

Однако президент США Джо Байден считает, что Украине "сейчас не нужны" американские истребители F-16. По его мнению, сейчас украинцам больше нужны танки, артиллерия, противовоздушная оборона и HIMARS.

В Конгрессе США обещают оказывать давление на Белый дом с тем, чтобы он таки одобрил передачу истребителей Украине. Конгрессмены полагают, что эта техника может появиться в Украине в "решающий и поворотный" момент конфликта.

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