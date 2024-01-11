В украинской разведке отмечают, что в этом вопросе важно понимать, с чьим потенциалом сравнивать.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов прокомментировал, насколько сейчас РФ способна выдержать так называемую гонку вооружения в сфере производства баллистических ракет и дронов.

По его словам, Россия сейчас не может выдержать гонку вооружения с цивилизованным миром.

"Гонку вооружения с кем? Это интересный вопрос. ... Другое дело, что конечно Украина нуждается в данном контексте всей поддержки и возможностей свободных стран цивилизованного мира. Не для того чтобы выжить, а для того, чтобы сохранить жизнь наших гражданских и военных, выгнать агрессора с нашей территории, восстановить контроль над украинским небоми", - подчеркнул Юсов.

Представитель ГУР добавил, что Украина также работает над тем, чтобы укреплять собственные способности.

"Но наша территория сегодня врагом обстреливается, поэтому нам важна поддержка мира. Если сравнивать потенциалы России и членов Североатлантического альянса, то это будет точно не в пользу государства-агрессора. Но другое дело, как быстро эта помощь нам будет оказана и в каком объеме", - отметил Юсов.

На уточняющий вопрос, как продвигается работа по сбору доказательств относительно наличия у РФ северокорейских баллистических ракет, учитывая вчерашнее заявление замглавы ГУР Минобороны Вадима Скибицкого, что пока у разведки нет доказательной базы, кроме информации о том, что Россия с Северной Кореей заключила эти соглашения, Юсов ответил: "Собственно, я могу подтвердить слова Скибицкого, который максимально взвешенно прокомментировал данный вопрос".

Он отметил, что, конечно, Украина изучает, проводит тщательный анализ и сбор данных.

"То, что должно быть явным, оно обязательно будет явным, но с соответствующими подтверждениями. Пока есть еще информация, но она проверяется и уточняется", - подчеркнул Юсов.

Применение Россией баллистических ракет из КНДР против Украины

На днях Белый дом заявил, что на новогодние праздники Россия ударила по Украине баллистическими ракетами от КНДР. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников разведки США. Те утверждали, что Северная Корея предоставила РФ пусковые установки и несколько десятков баллистических ракет к ним, и россияне уже осуществили пуски - в конце декабря и начале января.

Вскоре США созвали Совбез ООН для обсуждения поставок РФ баллистических ракет из КНДР, которые Москва использует для ударов по Украине.

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