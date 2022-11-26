Вражеский военнослужащий заявил, что такой приказ украинским защитникам дали "америкосы".

Российский военнослужащий в перехваченном разговоре рассказал, как волнуется из-за контрнаступления ВСУ. Оккупант поведал, что украинские защитники готовятся наносить удары из техники. А приказ им якобы отдали "америкосы".

Перехват опубликовал пресс-центр Главного управления разведки МО Украины в официальном Telegram-канале. В разговоре рашист заявил, что его подразделению объявили тревогу. Причиной стало наведение техники ВСУ на позиции оккупантов.

"Хотят нас выбить. Приказ дан от америкосов. Короче, тут сейчас начальник днем едет. Тут мы смотрим на них — пипец вообще. Не знаю вообще, народу ни*ера у нас. Командир роты — уже четвертый командир взвода — все меняются, людей убивают. У нас людей вообще уже не осталось. Жрать нечего, бл*… жратву эту х*еновую", — заявил оккупант.

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Далее противник пожаловался на ужасное питание, которое российские военнослужащие уже не могут есть. А родственница оккупанта пообещала отправить передачу на фронт.

Контрнаступление ВСУ: последняя информация

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед участниками 104-го Конгресса мэров и глав муниципалитетов Франции 22 ноября, с момента полномасштабного вторжения РФ наши защитники освободили уже более 1800 населенных пунктов. А еще около 2 тысяч находятся под временным контролем врага.

По данным аналитиков из американского Института изучения войны (ISW), украинские военные продвигаются на Луганщине. Они пробились к населенному пункту Новоселовское, где идут битвы. На боевые действия влияют погодные условия.

В украинской разведке рассказали, что рашисты готовятся к обороне Крыма. Враг строит защитные сооружения как на левом берегу Днепра, так и в Джанкойском районе.

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