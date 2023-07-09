Госсекретарь БЛинкен пообещал, что США вместе с союзниками и далее будут помогать Украине бить российских оккупантов.

Власти США прокомментировали 500 дней войны в Украине, высказав восхищение стойкостью украинского народа.

"В то время как Кремль пытается подчинить Украину, захватить землю, свергнуть демократически избранное правительство, дух украинского народа остается непоколебимым, и США привержены оказанию помощи Украине в обороне и восстановлении ее будущего", - прокомментировал в своем заявлении госсекретарь Энтони Блинкена.

Он подчеркнул, что каждый день народ Украины показывает стойкость и единство в защите от безжалостных нападений Кремля. "Перед лицом больших невзгод народ Украины вдохновляет мир", – отметил госсекретарь.

Видео дня

Он отметил, что "российское правительство остается единственным препятствием на пути к справедливому и прочному миру в Украине, поэтому Вашингтон будет давить на него с помощью санкций и других мер, которые перекроют Кремлю возможности вести войну.

Блинкен заверил, что Вашингтон и союзники будут поддерживать Киев в области безопасности и финансовоь, чтобы страна могла продолжать защищаться и занять самую сильную позицию на переговорах.

Война в Украине: новости

ВСУ продолжают контрнаступление с целью освобождения оккупированых земель. В Генштабе отмечают постепенные успехи наших военных. Также об успехах говорят и западные аналитики.

А перед началом контрнаступления в США заявили, что сделали все возможное, чтобы подготовить ВСУ к этой операции.

Вас также могут заинтересовать новости: