Отдельно на заседании Ставки был рассмотрен вопрос производства и поставки боеприпасов и оружия.

23 февраля 2023 года, накануне годовщины вторжения России в Украину, было проведено заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что на нем был заслушан, в частности, отчет разведки об актуальных намерениях российских оккупантов.

Говоря о заседании во время традиционного видеообращения, глава государства рассказал, что оно состоялось в расширенном формате, были представлены детальные доклады.

"Залужный, Сырский, Тарнавский, Москалев, Наев. Ситуация по основным направлениям: восток – очень трудно, болезненно, но делаем все, чтобы выстоять; юг – на части направлений ситуация довольно опасная, но нашим воинам есть чем и как отвечать окупанту. Одесса и Черноморское пространство – ситуацию контролируем. Север – все наши воины на этом направлении видят каждое намерение врага, где нужно – усиливаемся", – сказал Зеленский.

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Он отметил, что на заседании был заслушан доклад начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова об актуальных намерениях оккупантов.

"Есть решение и по нашему противодействию", – отметил президент.

Кроме того, он сообщил, что отдельно на заседании Ставки был рассмотрен вопрос производства и поставки боеприпасов и оружия.

"Конечно, я не могу публично сообщать подробности по этому поводу. Но это – содержательная работа. Я рад слышать на Ставке, что даже в таких условиях мы имеем соответствующий потенциал", – сказал Зеленский.

Война в Украине: последние новости

Президент Владимир Зеленский считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин все еще хочет оккупировать Киев. Однако такие идеи оккупантов касаются всей страны.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина больше не испытывает больших проблем с нанесением ударов по объектам далеко в российском тылу, куда раньше украинские средства поражения не могли дотянуться. Это касается не только Мариуполя, но и других оккупированных городов вдали от линии фронта.

В то же время россияне стягивают на передовую устаревшую технику. Российские войска, вероятно, нашпиговывают старую советскую технику взрывчаткой и бросают ее вблизи позиций ВСУ.

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