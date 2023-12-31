Горячее всего было в Донецкой области, отметил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия".

Во время полномасштабной войны в Украине против РФ на части фронта - в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", изменилась ситуация.

Командующий ОСГВ "Таврия" - бригадный генерал Александр Тарнавский, написал в Telegrem, что "российские оккупанты снова активно применяют управляемые авиабомбы". "16 авиаударов за сутки. Все, кроме одного, в Донецкой области", - поделился он.

По данным бригадного генерала, число вражеских атак c применением пехоты осталось на том же уровне. "Наиболее активный враг вблизи Авдеевки и на Мариинском направлении. Всего противник провел 32 боевых столкновения, совершил 864 артобстрела и один ракетный удар", - добавил офицер.

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Тарнавский также рассказал, что РФ за сутки потеряла 466 захватчиков и 52 единицы военной техники.

"В частности, восемь танков, семь ББМ (боевые бронированные машины, - Ред.), 16 артсистем, 32 БПЛА, четыре единицы спецтехники и 15 автомобилей. Из ценного, что уничтожили наши воины - ЗРК "Бук-М" (зенитно - ракетный комплекс, - Ред.), САУ 2С19 "Мста-С" (самоходная артустановка, - Ред.) и самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" калибра 240 миллиметров. Взлетели на воздух четыре склада боеприпасов врага", - говорится в сообщении.

Напомним, россияне стали меньше использовать УАБы против украинцев после того, как были ликвидированы сразу несколько их истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Продолжается полномасштабная война - что надо знать о боевых потерях врага на сегодня

31 декабря утром Генштаб ВСУ сообщил, что за минувшие сутки на фронте между нашими воинами и россиянами произошло 54 боевых столкновения. В Генштабе добавили, что противники пытались атаковать наших защитников, в частности, на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Силы обороны Украины дают достойный отпор российским захватчикам - уничтожают кучу противников ежесуточно. Общие потери врага на 31 декабря 2023 года составляют примерно 359 230 оккупантов.

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