Три массовых захоронения продолжают увеличиваться.

Вблизи временно оккупированного Мариуполя обнаружили более 1,5 тысячи свежих могил. Они появились на территории трех массовых захоронений, которые увеличиваются еще с весны.

Как передает портал BBC со ссылкой на спутниковые снимки, могилы обнаружили в Старом Крыму, Мангуше и Виноградном. Именно здесь расположены массовые кладбища украинцев, которых российские оккупанты убили в результате вооруженного захвата Мариуполя.

Благодаря анализу фото удалось выяснить, что с момента последнего изучения спутниковых снимков было вырыто 1500 могил. Их общее число с момента полномасштабного вторжения России в Украину увеличилось до 4600. Однако это приблизительная оценка, да и пока неизвестно, сколько трупов рашисты хоронили в каждой могиле.

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Жители Мариуполя видели, как в последние месяцы оккупанты извлекали трупы из-под обломков зданий и вывозили на массовые кладбища. Женщина по имени Татьяна потеряла связь с сыном, когда в городе начались бои. Она посетила захоронение в Виноградном и насчитала 800 свежих могил. По ее словам, подавляющее большинство тел не опознаны.

Жертвы российской агрессии в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле сообщил, что в Мариуполе погибли десятки тысяч человек. По словам главы государства, россияне сделали его "показательно разрушенным городом".

В конце мая советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил о гибели 22 тысяч жителей в результате российской агрессии. Это статистика, которую удалось примерно вычислить благодаря контактам в городе. Реальное количество убитых может быть намного больше.

По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченка, 22 тысячи — это "осторожная цифра", которую установили на основе числа разрушенных многоэтажек. Однако она может значительно увеличиться, когда начнутся точные подсчеты.

Боец отдельного отряда специального назначения "Азов" Владислав Жаворонок, освобожденный из российского плена, рассказал: "Я видел, как противник жег гражданское население, людей. Не семьями, не квартирами, даже не домами, а кварталами. На моих глазах это были артиллерийские обстрелы, в результате которых выгорали дома целыми кварталами".

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