Подробной информации о пыточных, которые обустраивали российские захватчики, пока нет.

На освобожденных от российских захватчиков территориях Запорожской области украинские военные уже находят пыточные. Об этом рассказал депутат Запорожского районного совета Антон Жук.

Как отметил чиновник в эфире "24 канала", пыточные россияне обустраивали в подвалах. По его словам, они находятся всего в нескольких километрах от линии фронта, которая формировалась в начале вторжения РФ в Украину.

"На тех территориях, которые освобождены, уже находят в подвалах пыточные. Речь идет о километрах. Что мы найдем, когда продвинутся наши войска на десятки километров? Надо только думать", – добавил Жук.

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В то же время детальной информации о пыточных, которые обустраивали россияне на тогда еще оккупированных территориях, пока нет.

"Если это пыточные, допросы, есть возможность вывозить пленных или "подозреваемых" куда угодно, если они продолжали это делать в нескольких километрах от линии фронта, я не понимаю, чем они руководствуются", – подчеркнул он.

Освобождение оккупированных территорий

В конце июня 2023 Вооруженные Силы Украины смогли закрепиться на небольшом участке территории вблизи Красногоровки Донецкой области, который был занят оккупантами еще с 2014 года. В британской разведке подчеркнули, что такой успех стал возможным благодаря "перенапряжению усилий" оккупантов на фоне украинского контрнаступления.

В то же время, по словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, за "летнюю кампанию" ВСУ отвоевали больше территорий, чем захватили российские захватчики во время своего зимнего наступления.

Стоит отметить, что уже подтверждено освобождение таких населенных пунктов, как село Ровнополь, Новодаровка, Левадное, Сторожево, Макаровка, Благодатное, Лобково, Нескучное и Пятихатки.

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