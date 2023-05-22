Российские захватчики решили провести "перепись" населения на оккупированной территории Херсонской области. Оккупанты обходят дома в поисках украинского подполья и проверяют местных жителей на наличие российского паспорта.
"На временно оккупированных территориях Херсонщины россияне проводят так называемую перепись населения. Цель: проверить гражданское население региона на наличие российского паспорта. Соответственно, тем, кто еще не оформил "документ", угрожают и заставляют в кратчайшие сроки оформить паспорт", – сообщают в "ентре национального сопротивления.
Отмечается, что так называемую "перепись" проводят российские военные, которые сразу же проверяют людей и ищут партизан.
Ситуация на оккупированной Херсонщине
В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что оккупанты ограничивают мобильную связь на временно оккупированной части Херсонской области. Отмечается, что противник демонтирует оборудование подстанций, а также ретрансляционных башен.
Кроме того, у жителей оккупированной Херсонщины россияне крадут катера. По информации Центра нацсопротивления, россияне "отжали" у местных жителей около 100 катеров. Их "официально" передали на баланс подразделениям вражеской армии.
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