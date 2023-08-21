Мать парня получила паспорт оккупантов, а он сам оставил свое украинское гражданство.

На оккупированной территории Херсонской области задержали 17-летнего подростка. Он сжег флаг России и написал перед сельсоветом, где работает его мама, "Слава Украине".

Как сообщает "Осторожно, новости", инцидент произошел несколько дней назад возле здания сельсовета в поселке Первомайское, что вблизи Мелитополя. Неизвестный сжег флаг России, а также так называемый "флаг Херсонской области", придуманный оккупантами. На прилегающей территории написали белым кирпичом "Слава Украине". Оккупанты возбудили уголовное дело по статье 329 УК РФ (Надругательство над государственным флагом).

Подозреваемого задержало - им оказался сын 45-летней женщины, которая после прихода российских войск в регион получила паспорт РФ и начала работать в сельсовете. При этом 17-летний Ростислав П., который поджег флаг с помощью сигаретных окурков, остался гражданином Украины.

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"Мать парня опросили и отпустили под обязательство о явке, ему может грозить до года заключения", - пишет канал.

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