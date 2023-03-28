Российскому военному было 22 года.

Во время боев в Николаевской области украинские защитники ликвидировали уроженца Хакасии, чье имя созвучно с фамилией главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, уроженца российской республики Тува.

О ликвидации оккупанта сообщил Telegram-канале "Николаевский Ванек", который также опубликовал документы уничтоженного россиянина.

"На Николаевщине застрелили Шойгу. Подробности позже", – говорится в сообщении.

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Из информации на документе следует, что убитый оккупант по имени Шойгу Эмер-Оолович Сат должен был в ноябре отпраздновать 23-летие, если бы ведомство Сергея Шойгу не отправило его умирать в Украине.

Напомним, это не первый российский "воин" с красноречивым именем, которого ликвидировали в Украине. Ранее украинские защитники уничтожили 22-летнего курсанта РПЦ Соловьева – тезку топ-пропагандиста Кремля.

Потери России в Украине

По состоянию на 28 марта 2023 года потери России, развязавшей захватническую войну против Украины, превысили 171 тысячу. За последние сутки украинские воины уничтожили 570 оккупантов.

За прошедшую неделю Силами обороны Украины уничтожено около 5640 оккупантов.

Британская разведка также рассказала, какие потери враг понес возле Авдеевки.

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