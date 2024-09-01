Очевидно, главком посетил воинов, которые держат оборону на горячем Покровском направлении, хотя прямо об этом не сообщили.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский посетил подразделения на направлении главного удара российских оккупантов на фронте.

Как отмечается в Telegram Сырского, он постоянно работает с подразделениями в зоне боевых действий. На этот раз, очевидно, главком посетил воинов, которые держат оборону на горячем Покровском направлении, хотя прямо об этом не сообщили.

"На направлении главного удара врага ситуация сложная. Все необходимые решения на всех уровнях принимаются без промедлений", - говорится в сообщении.

Покровское направление - главные новости

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский сообщил, что на Покровском направлении ситуация сложная.

Как предполагают в Forbes, Россия достигнет Покровска и важнейших линий снабжения в сентябре.

В то же время аналитики ISW сообщают, что военное командование РФ, вероятно, передислоцировало в Курскую область некоторые подразделения, предназначенные для усиления наступления оккупантов на Покровском направлении. Таким образом оперативное давление от вторжения ВСУ на эту территорию влияет на операции противника во всех секторах.

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