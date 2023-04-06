Константин Старовицкий сначала помогал обустраивать бомбоубежища в столице, а потом пошел на войну.

Во время вражеского обстрела на Краматорском направлении 5 апреля погиб 40-летний музыкант, режиссер и дирижер Киевской оперы Константин Старовицкий.

"Еще одна невосполнимая потеря для украинской культуры, для нашего театра, в частности. Погиб, защищая страну, Константин Старовицкий, наш коллега, который в Киевской опере был артистом оркестра, а впоследствии — дирижером-постановщиком оперы Г. Доницетти "Рита" и одним из постановщиков и авторов перевода украинской оперы Дж. Россини "Брачный вексель", — сообщили в Киевской опере.

Знакомые дирижера в комментариях рассказали, что до начала полномасштабной войны Старовицкий помогал обустраивать бомбоубежища в Киеве, а затем ушел на фронт.

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"Талантливый, искренний! Мы встретились в последний раз накануне войны. Кажется, это было 22 февраля ... все бомбоубежища тогда освобождали от лишних вещей, готовя к работе. У нас до сих пор хранится реквизит той самой "Риты", который он тогда нам завез... реквизит сохранили...", — написала Инна Гончарова.

Другая женщина отметила, что пока со стороны РФ гибнут боевики и убийцы, Украина теряет талантливых людей.

"С нашей стороны как не дирижер, то певец, как не актер, то спортсмен, айтишник, инженер, преподаватель, фермер, тракторист... а с той стороны вагнеровцы, осужденные пожизненно за убийства детей или родной матери. Еще одна невосполнимая потеря для украинской культуры, для нашего театра, в частности", — написала Ирина Диденко.

Смерть артистов на фронте

В сентябре 2022 года в бою за Украину погиб солист Национальной оперы Украины, Заслуженный артист Александр Шаповал.

В ноябре в боях за Украину погиб 26-летний артист балета Киевского национального академического театра оперетты Вадим Хлупьянец.

26 февраля 2023 г. под обстрел российских оккупантов попал солист балета Национальной оперы Украины Артем Дацишин. В результате тяжелого ранения он попал в больницу. В четверг, 17 марта, стало известно о его смерти.

Кроме того, в боях за Украину погибло еще много известных и талантливых украинцев.

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