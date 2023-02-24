Среди погибших - актеры, режиссер, комик и заслуженные артисты.

24 февраля - год, как Россия начала полномасштабную войну против Украины. Наши мужчины ушли на фронт, чтобы защищать нас от оккупантов. Среди артистов и известных людей многие пошли на войну.

К сожалению, война не обходится без потерь. Кто из известных артистов погиб на фронте - читайте ниже.

Паша Ли

6 марта актер, вместе с побратимами из батальона, эвакуировал людей из Ирпеня. Во время обстрелов Паша Ли снял бронежилет и закрывал им детей. К сожалению, он получил серьезные ранения.

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Артем Дацищин

17 марта умер солист балета Национальной оперы Украины Артем Дацишин. 26 февраля он попал под обстрел. Дацишин получил тяжелое ранение и попал в больницу. Через несколько дней артиста не стало.

Карим Гуламов

Ведущий на канале М1 погиб на фронте. С первых дней полномасштабной войны он вступил в ряды ВСУ. О смерти Карима Гуламова стало известно 18 июля. 26 июля он мог бы праздновать свой день рождения.

Александр Шаповал

12 сентября в бою за Украину погиб заслуженный артист Александр Шаповал. Солист Национальной оперы Украины получил ранение, несовместимое с жизнью, возле населенного пункта Майорск в Донецкой области.

Вадим Хлупьянец

Артист балета Киевского академического театра оперетты погиб в боях под Бахмутом. Он был родом из Донецка. Хлупьянцу было всего 26 лет

Ярослав Гаркавко

На войне погиб юморист, участник "Лиги Смеха" Ярослав Гаркавко. После начала полномасштабного вторжения РФ он пошел защищать Украину, о его смерти стало известно в начале декабря.

Сергей Шкварченко

Сергей Шкварченко был артистом ансамбля Павла Вирского. В начале полномасштабной он взял в руки оружие и пошел защищать Украину. 19 декабря он погиб на поле боя.

Олег Бобало

Известный украинский режиссер Олег Бобало отдал свою жизнь в бою под Бахмутом. Он погиб 23 декабря. Бобало неоднократно спасал своих сослуживцев на поле боя. Однако он получил тяжелое ранение, режиссера убил обломок вражеского снаряда.

Напомним, ранее стало известно, кто из известных мужчин не вернулся в Украину после 24 февраля.

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