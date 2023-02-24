24 февраля - год, как Россия начала полномасштабную войну против Украины. Наши мужчины ушли на фронт, чтобы защищать нас от оккупантов. Среди артистов и известных людей многие пошли на войну.

К сожалению, война не обходится без потерь. Кто из известных артистов погиб на фронте - читайте ниже.

Паша Ли

6 марта актер, вместе с побратимами из батальона, эвакуировал людей из Ирпеня. Во время обстрелов Паша Ли снял бронежилет и закрывал им детей. К сожалению, он получил серьезные ранения.

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Паша ли/ скриншот

Артем Дацищин

17 марта умер солист балета Национальной оперы Украины Артем Дацишин. 26 февраля он попал под обстрел. Дацишин получил тяжелое ранение и попал в больницу. Через несколько дней артиста не стало. 

Артем Дацишин / Фото-Татьяна Боровик, facebook.com

Карим Гуламов

Ведущий на канале М1 погиб на фронте. С первых дней полномасштабной войны он вступил в ряды ВСУ. О смерти Карима Гуламова стало известно 18 июля. 26 июля он мог бы праздновать свой день рождения.

Карим Гуламов / скриншот

Александр Шаповал

12 сентября в бою за Украину погиб заслуженный артист Александр Шаповал. Солист Национальной оперы Украины получил ранение, несовместимое с жизнью, возле населенного пункта Майорск в Донецкой области. 

Александр Шаповал / скриншот

Вадим Хлупьянец

Артист балета Киевского академического театра оперетты погиб в боях под Бахмутом. Он был родом из Донецка. Хлупьянцу было всего 26 лет

Вадим Хлупьянец / скриншот

Ярослав Гаркавко

На войне погиб юморист, участник "Лиги Смеха" Ярослав Гаркавко. После начала полномасштабного вторжения РФ он пошел защищать Украину, о его смерти стало известно в начале декабря.

Ярослав Гаркавко / скриншот

Сергей Шкварченко

Сергей Шкварченко был артистом ансамбля Павла Вирского. В начале полномасштабной он взял в руки оружие и пошел защищать Украину. 19 декабря он погиб на поле боя.

Сергей Шкварченко / скриншот

Олег Бобало

Известный украинский режиссер Олег Бобало отдал свою жизнь в бою под Бахмутом. Он погиб 23 декабря. Бобало неоднократно спасал своих сослуживцев на поле боя. Однако он получил тяжелое ранение, режиссера убил обломок вражеского снаряда.

Олег Бобало / скриншот

Напомним, ранее стало известно, кто из известных мужчин не вернулся в Украину после 24 февраля.

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