26 февраля он попал под обстрел.

26 февраля под обстрел российских оккупантов попал солист балета Нацональной оперы Украины Артем Дацишин. Вследствие тяжелого ранения он попал в больницу. В четверг, 17 марта, стало известно о его кончине.

Артем Дацишин умер в больнице.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала сотрудница Национальной оперы Украины Татьяна Боровик в четверг, 17 марта.

"Не могу выразить свою сердечную боль, переполняющую меня! Светлая память тебе! Кто сможет проститься с другом, 18.03.22 в 11.00 кремация на Байковом кладбище", - написала Боровик.

Напомним, второй антивоенный концерт от Оксимирона под названием "RAW" состоится в Лондоне 24 марта 2022. Вся прибыль от концерта будет переведена в благотворительную негосударственную польскую организацию "Fundacja Świętego Mikołaja", помогающую детям украинских беженцев.

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