Украинские силы иногда переходят от наступления к обороне на несколько месяцев, но "мы не собираемся останавливаться", подчеркнул руководитель Офиса президента.

Украинская сторона не собирается останавливаться, поскольку против России невозможно вести оборонительную войну.

Правительство Украины работает над тем, чтобы пополнить ряды войск, готовится улучшение мобилизации, поделился информацией глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак во время интервью El Mundo. "У нас есть опыт того, что влечет за собой оборонительная война. Мы это делали, начиная с 2014 года. Оборонительную войну вести невозможно. Мы не собираемся останавливаться", - сказал он.

Чиновник добавил, что улучшение мобилизации в Украине необходимо, поскольку "солдатам нужен отдых и разрядка". "Многие из них находятся на передовой уже два года без перерыва. Иногда мы переходим от наступления к обороне на несколько месяцев, но мы не собираемся останавливаться", - подчеркнул глава ОП.

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Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий говорил, что наша страна будет вынуждена перейти в глухую оборону, если власти США не одобрят выделение Киеву десятков миллиардов долларов помощи на текущий год.

По словам главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, конец января является крайним сроком одобрения помощи американцами нашей стране, чтобы задержка не повлияла на ситуацию на фронте.

18 января стало известно, что президент США Джо Байден "наехал" на руководство Конгресса - призвал быстро предоставить дополнительное финансирование для поддержки украинского государства. Лидер американцев заявил, что дальнейшее бездействие Конгресса насчет поддержки Украины ставит под угрозу нацбезопасность Штатов, НАТО и остального свободного мира.

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