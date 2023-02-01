Вражеский беспилотник пытался сбросить боеприпасы, отметили пограничники.

В Донецкой области украинские пограничники уничтожили ударный беспилотник российских захватчиков.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram. "В Донецкой области пограничники уничтожили ударный беспилотник оккупантов", - говорится в сообщении.

В частности, вражеский дрон пытался стабилизироваться и сбросить боеприпасы.

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"К счастью, не успел. Пограничники расстреляли воздушную цель из стрелкового оружия. Квадрокоптер взорвался в воздухе", - отметили в ГПСУ.

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На востоке Украины уже не один месяц продолжаются ожесточенные бои, россияне несут очень серьезные потери. Город Бахмут Донецкой области стал настоящей крепостью защитников Украины. Украинские воины много раз отражали вражеские атаки возле этого города.

1 февраля стало известно, что возле Бахмута пограничники уничтожили группу врагов, пытавшихся взять штурмом опорный пункт наших бойцов. Были ликвидированы восемь противников.

Стоит отметить, что по состоянию на сегодня в Украине ликвидировали около 128 тыс. 420 захватчиков и, в частности, 1951 вражеский беспилотник оперативно-тактического уровня.

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