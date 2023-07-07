Однако глава Николаевской ОВА считает, что еще один мятеж в России возможен.

Российские власти воспользуются попыткой мятежа со стороны ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина себе на пользу, чтобы еще больше "закрутить гайки" внутри страны. Более того, россияне, поддержавшие эту попытку военного переворота, окажутся за решеткой, о чем в интервью каналу "Фабрика новостей" заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Суть такая, что переворота нет. Как в Турции перед выборами было (попытка военного переворота в 2016 году - УНИАН). Там верхушка мятежников выехала за границу, они живут хорошо, 16 тысяч человек посадили в тюрьму, весь протестный электорат. В России я вижу то же самое. Сейчас всех, кто был недоволен плохой политикой захватнической России, сейчас их тоже всех посадят и будут дальше работать", - сказал он.

На вопрос, возможен ли еще один мятеж в РФ, Ким ответил, что "мы в такие времена живем, что сейчас все возможно".

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Мятеж в России - главное

24 июня этого года главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин повел своих бойцов в Москву с "маршем справедливости", чтобы добиться увольнения министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, обвинив их в неэффективности ведения войны против Украины.

В течение суток головорезы Пригожина захватили Ростов и прошли несколько областей России, почти не встретив сопротивления и сбив при этом шесть вертолетов армии РФ и один самолет, в результате чего погибло более 10 российских военных.

Но под вечер все это закончилось, ведь Пригожин остановил свою ЧВК на пути в Москву после переговоров с Лукашенко и представителями Кремля, которые пообещали ему не преследовать участников мятежа. После этого "вагнеровцы" вернулись в лагеря, а сам Пригожин уехал из России.

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