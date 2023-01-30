В нападении на Украину Кремль исходил в том числе из того, что Запад слишком ослаб в военном плане.

Мнение Пентагона о том, что британская армия больше не является военной силой топ-уровня, является "музыкой для ушей Владимира Путина". Вероятно, РФ учитывала слабость британцев, планируя нападение на Украину.

Об этом заявил бывший заместитель начальника штаба обороны Великобритании Саймон Мэйолл в комментарии Sky News.

"Отчасти это лежит в основе его расчетов, когда он отправился в Украину. И я думаю, что Путин, когда он смотрел на Украину — он смотрел на политическую волю, он смотрел на реальность того, что великие армии могли бы сделать — должно быть, думал, "я учту это в своей игре", — заявил Мэйолл.

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На вопрос журналистки, будет ли американская критика в адрес британской армии "музыкой для ушей Путина", бывший заместитель главы Генштаба Британии ответил утвердительно.

"Мы по-прежнему много инвестируем (в безопасность – ред.). Но мы должны реалистично относиться к угрозам, с которыми мы сталкиваемся. Они [западные страны] не готовы инвестировать ничего, кроме добрых слов, в ближайшие годы", – заявил он.

По словам Мэйолла, российское вторжение в Украину показало, что война может иметь "огромный уровень истощения" военных ресурсов.

"И что мы, к сожалению, доказали в Украине, так это то, что вам нужна не только организация с широтой, но и глубина. Потери там ужасны, и это война на истощение, а также логистика. Так что дело не только в количестве танков или даже солдат, а в том, сколько есть запасных частей, с точки зрения сменных машин, с точки зрения боеприпасов", – заявил офицер.

Состояние европейских армий

В понедельник, 30 января, британские СМИ опубликовали выдержки из секретного протокола, согласно которым США сегодня больше не считают британскую армию военной силой топ-уровня. К таковым теперь относятся только США, Китай, Франция и Россия. Пентагон полагает, что Британия не сможет себя защитить от полномасштабной агрессии.

Несколько дней назад немецкие СМИ сообщили, что военное командование Германии скрывало плачевное состояние боевой техники в войсках. Это вскрылось случайно, когда на учениях сломались все 18 БМП, задействованных в маневрах.

В правительстве Испании еще летом признали, что их бронетанковые силы находятся в ужасном состоянии. Когда Минобороны решило проверить, можно ли передать Украине часть испанских танков, выяснилось, что они превратились в рухлядь из-за длительного простоя.

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