Сергей Згурец ожидает скверных новостей с Запорожской АЭС.

Визит начальника ЦРУ в Киев может свидетельствовать о том, что Россия готовится применить ядерное оружие.

Об этом в эфире "Эспрессо" сказал аналитик Defense Express Сергей Згурец.

"Я ставлю приезд руководителя ЦРУ в Киев в один ряд с переговорами министров обороны США и Великобритании, а также звонками российского министра обороны Шойгу к своим коллегам из Франции, Великобритании и США. Россия сейчас очень активно нагнетает по какой-то "грязной бомбе", которую якобы должна применить Украина. Все это взаимосвязано. Хочу напомнить, что последний раз директор ЦРУ приезжал в Украину накануне вторжения России. Тогда он приводил доказательства, каким образом Россия будет осуществлять вторжение в Украину", - отметил Згурец.

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Эксперт ожидает скверных новостей с Запорожской АЭС.

"Сейчас складывается впечатление, что мы выходим на новый этап обострения российско-украинской войны, где нагнетание россиян вокруг ядерной "грязной бомбы" касается, по моему мнению, Запорожской АЭС. Вчера было сообщение о непонятных действиях россиян на хранилище сухих отходов ЗАЭС. Поэтому сейчас многие эксперты считают, что Россия сама может использовать Запорожскую АЭС, как масштабную "грязную бомбу" в том случае, если российские войска будут отступать с оккупированной территории Украины", - добавил он.

Ядерное оружие РФ: угрозы Путина

Последний раз лидер Кремля угрожал Украине и миру применением ядерного оружия 21 сентября. Он тогда сказал следующее:

"Все, кто пытается шантажировать нас таким образом, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону".

Иностранные эксперты считают, что Путин не собирается идти на деэскалацию и может применить ядерное оружие. Также была мысль, что Россия шантажирует, запугивает Запад ядерной войной.