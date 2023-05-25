Он не стал уточнять, почему так считает.

Министр внутренних дел Игорь Клименко спрогнозировал, что мирная жизнь в Украине скоро наступит.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина", комментируя ситуацию с оружием, которое граждане получили в первые дни полномасштабного вторжения для отражения российского наступления. По его словам, оружие, которое было выдано Министерством внутренних дел, зарегистрировано.

"И все люди, которым было предоставлено оружие, нашли время, пришли в полицию и это оружие зарегистрировали. Поэтому у нас сейчас нет ни одного случая по применению этого оружия неправомерно. С другой стороны мы должны говорить, что мирная жизнь скоро наступит...", - сказал министр.

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На уточняющий вопрос журналистки, Клименко ли что-то знает, тот улыбнулся и ответил следующее: "Может что-то и знаю".

Завершение войны: что известно

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский планирует, что саммит формулы мира может пройти уже 2 июля - через 500 дней с начала полномасштабной войны с Россией. По его словам, Украина разработала формулу мира таким образом, что каждый ее пункт был поддержан резолюциями Организации Объединенных Наций. Сама формула мира Зеленского состоит из 10 пунктов.

В апреле президент заявил, что единственный путь прекращения российского террора - военная победа Украины. "Никакого другого пути нет и не будет", - говорил Зеленский.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный говорил, что для него победой будет не только освобождение страны от оккупантов, но и создание войска, которое не позволит войне повториться.

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