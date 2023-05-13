По словам главнокомандующего, в Украине должна быть отстроена такая военная институция, которая никогда не даст возможности россиянам повторить все.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный считает, что победа в войне с Россией для него, кроме освобождения от захватчиков украинских территорий, означает еще и создание сверхсовременного и мощного украинского войска, которое на даст России возможности снова повторить такую агрессию.

Об этом Залужный рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Комарову в рамках проекта "Год. За кадром. Генерал".

"Наша победа - это однозначно освобождение всей оккупированной территории Украины. Вся территория должна быть освобождена, но этого еще мало. Украинское государство должно сделать все, чтобы то, что произошло и началось 24 февраля 2022 года никогда в жизни не повторилось", - сказал он.

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По словам главнокомандующего, в Украине должна быть отстроена такая военная институция, которая никогда не даст возможности россиянам повторить все.

"То есть победа для нас - это освобожденные территории и мощные, сверхсовременные и крупные вооруженные силы Украины, боеспособные, которые не дадут возможности РФ повторить то, что произошло и происходит сейчас. Вот и есть тогда победа", - считает Залужный.

Он также добавил, что мировая история знает государства, которые показывают своим поведением, что их лучше не трогать, и в качестве примера такой страны привел Израиль.

Генерал также добавил, что он уже имеет видение идеальной украинской армии.

По его словам, соответствующие изменения для создания такого войска уже сейчас начали рассматривать.

Интервью Залужного - другие заявления

Ранее в этом же интервью Залужный подчеркнул, что украинские военные с 2014 года морально и физически готовились убивать врага. По его словам, 8-летняя война, которая предшествовала полномасштабному вторжению, закалила украинцев и улучшила украинскую армию. Следовательно, Украина в начале вторжения смогла дать врагу отпор, которого россияне не ожидали.

Залужный также рассказал, как он воспринимает потери украинской армией личного состава и что заставило его плакать с начала полномасштабного вторжения.